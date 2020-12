Le Paris Saint-Germain aurait un autre Argentin dans le viseur en cas d’échec des négociations avec Lionel Messi la saison prochaine.

En fin de contrat avec le FC Barcelone en juin 2021, Lionel Messi pourrait débarquer au Paris Saint-Germain la saison prochaine. C’est en tout cas l’énorme rumeur qui circule depuis la prise de parole de la star du PSG, Neymar. Au micro d’ESPN, le Brésilien a clairement fait comprendre qu’il souhaite voir le sextuple Ballon d’or évoluer sous les couleurs de Paris en 2021-2022. Mais si ce transfert historique n’abouti pas, le club aurait déjà pensé à un plan B, presque aussi alléchant…

A en croire les informations du Mundo Deportivo, le PSG aurait fait de Paulo Dybala sa cible numéro 1 en cas d’échec des négociations avec la Pulga. Le meneur de jeu argentin de 27 ans n’a disputé que 6 rencontres de Serie A cette saison et il serait déjà à la recherche d’une porte de sortie. Le quotidien espagnol précise que la Joya – dont le contrat avec la Juventus Turin court encore jusqu’à l’été 2022 – a été proposé par son agent aux clubs du Big Six. Et si certains, comme Manchester United, ne semblent pas insensibles à sa situation, le PSG aurait les faveurs de Paulo Dybala. Le club de la capitale devrait toutefois s’aligner sur les exigences du joueur, à savoir un contrat de trois ans et 15 millions d’euros.