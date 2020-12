Accablé par les blessures, l’entraîneur du PSG devra encore composer avec 10 absents pour recevoir Strasbourg, mercredi soir.

En conférence de presse, Thomas Tuchel s’est montré particulièrement abattu par cette situation. « C’est un casse-tête oui, il y a des gars qui sont dans une zone de risque. Je dois parler avec les docteurs, les kinés, les joueurs. Et je déciderai (de mon onze) très très tard. Comment on peut l’enrayer ? Je ne sais pas, franchement je ne sais pas. On essaie tout. Je peux vous assurer qu’on essaie tout. On tourne le sujet mille fois pour comprendre, pour s’adapter. On peut seulement donner le même effort. »