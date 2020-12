Le club nordiste devra vendre des joueurs cet hiver si la direction estime que la situation économique reste trop alarmante.

Présent en conférence de presse ce mardi, alors que le LOSC sera en déplacement sur la pelouse de Montpellier demain soir (21h), Christophe Galtier est revenu sur la situation paradoxale que vit le club nordiste depuis quelques jours. Actuellement leader de la Ligue 1, Lille a changé de propriétaire et de président en fin de semaine dernière. Des décisions qui devraient avoir des conséquences sur le plan économique et sportif dans le club.

S’il a assuré qu’il resterait sur le banc de l’équipe, Christophe Galtier a également confirmé qu’il se plierait aux exigences de ses dirigeants pour le prochain mercato. « Concernant les joueurs, les mouvements, il n’y a eu aucune discussion avec le président Olivier Létang. On n’est toujours pas à l’abri d’une grosse sollicitation et là je me plierai aux décisions. » Pour rappel, quelques joueurs Lillois sont courtisés cet hiver, comme le milieu portugais Renato Sanches, qui est dans le viseur de Liverpool.