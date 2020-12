L’international espoir manquera le match de mercredi face à Nantes, et il pourrait également subir une intervention chirurgicale dans les semaines à venir.

Présent en conférence de presse ce mardi, à la veille du match de la 17e journée de Ligue 1 face au FC Nantes, Rudi Garcia a énuméré la liste des blessés. Et en plus du Brésilien Jean Lucas, le coach de l’Olympique Lyonnais devra se passer de son buteur Moussa Dembélé, victime d’une fracture du bras à l’entraînement hier. « On verra si ça requiert une intervention ou pas, je pense que oui […] J’espère que son indisponibilité ne sera pas trop longue », a-t-il confié devant les médias.

Une absence qui devrait être compensée par le trio Toko Ekambi-Depay-Kadewere demain soir (21h). Au milieu de terrain, Thiago Mendes fera son retour après son carton rouge reçu face au Paris Saint-Germain pour un tacle dangereux sur Neymar.