Après sa carrière de joueur, Dimitri Payet compte bien occuper un poste à l’Olympique de Marseille.

Souvent pointé du doigt pour ses prestations décevantes en Ligue des champions, Dimitri Payet n’en reste pas moins l’un des leaders de l’Olympique de Marseille sur les dernières saisons. Et la donne n’est pas prête de changer, puisque le Marseillais de 33 ans pourrait bien rester au club un long moment. Comme il l’a dévoilé dans une longue interview accordée à L’Equipe, il prévoit de rester à l’OM après sa carrière de joueur.

En échange d’une baisse de salaire sur les prochaines saisons, Dimitri Payet s’est assuré un rôle au sein du club phocéen dans les années à venir. « Vous mettez mon salaire de base tous les ans dans la presse (plus de 500 000 euros brut mensuels). Vous divisez par deux la première année (celle en cours) et vous enlevez 30% la seconde (la saison prochaine). J’avais une demande en contrepartie, c’est que je veux continuer après ma carrière à avoir un rôle et une influence importante dans le club (dans l’optique d’un jour devenir directeur sportif). J’en avais marre aussi, à chaque fin de saison, d’avoir des discussions avec ma famille. ‘Est-ce que je vais en Chine, en Arabie Saoudite, au Qatar ?’ J’aurais pu y gagner plus d’argent mais ma femme avait déjà eu du mal à s’acclimater à l’Angleterre. Mes enfants grandissent et ils ont besoin de se fixer quelque part. Je voulais aussi une petite Marseillaise (sa fille est née le 20 novembre). On est bien ici. »