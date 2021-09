Champion d’Europe en titre avec les Blues de Chelsea, Thiago Silva a fait passer un message après la belle victoire du Paris Saint-Germain ce mardi soir en Ligue des champions contre Manchester City.

Sur une photo et un post Instagram de Neymar en compagnie de Kylian Mbappé et Lionel Messi, le défenseur central brésilien a répondu et poster un commentaire. Il n veut pas rencontrer ce trio trop tôt dans la compétition. « J’espère ne pas vous rencontrer trop tôt. Dieu m’en préserve » a commenté ironiquement l’ancien capitaine du PSG sous la photo des trois cracks.