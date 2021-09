Décevant au FC Barcelone, Antoine Griezmann est rentré à la maison la queue entre les jambes deux ans après son départ. Pris en grippe par les supporters colchoneros, le Français a essuyé de nombreuses critiques depuis son retour.

De retour au bercail après une fugue de deux saisons, Antoine Griezmann n’illumine pas les terrains par ses performances et ne fait pas oublier sa trahison et son départ pour le FC Barcelone en 2019. Depuis son arrivée à l’Atletico Madrid, le Français essuient toutes les critiques. Des commentaires justifiés selon le principal intéressé : « Elles étaient justifiées. Je ne me sentais pas bien et je ne trouvais pas le moyen de m’en sortir. Mais avec du travail, avec l’aide de mes coéquipiers et du coach, je ne pourrai qu’aller mieux. »

Des déclarations honnêtes délivrées au micro de Movistar. Buteur en Ligue des Champions contre le Milan AC, Antoine Griezmann devra poursuivre sur cette lancée afin de remettre les fans de l’Atletico dans sa poche.