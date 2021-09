Présent en conférence de presse, Jorge Sampaoli a insisté sur l’importance qu’à la rencontre face à Galatasaray en Europa League. L’OM a concédé le nul malgré une nette domination à Moscou et se doit désormais de l’emporter afin de faire un pas en avant vers sa qualification.

« Le match de demain est vital pour nous, pour cette compétition, nous n’avons pas le temps de faire une analyse globale du match précédent. Nous devons être prêts pour Galatasaray et aller de l’avant. D’après ce que nous avons pu analyser de Galatasaray, c’est une équipe qui construit ses matchs d’une manière un peu différente de l’ordinaire, elle joue de manière très intense sans ballon. Ça va rendre le match plus difficile pour nous, donc il va falloir faire des changements, et subir cette pression constante. Il faut se structurer pour attaquer de manière plus construite, faire un travail au niveau de la possession et des transitions rapides » a déclaré le technicien argentin en conférence de presse.