Vainqueur hier soir du Stade Brestois 4 buts à 2 lors de la troisième journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a décroché un nouveau succès mais il reste encore pas mal de travail et Sébastien Tarrago ne dira pas le contraire.

“On est souvent accusés d’être trop sévères avec le PSG. Ils encaissent des buts. Mais là, factuellement, il manque deux défenseurs centraux parmi les meilleurs au monde. Il y a au moins quatre joueurs qui vont rentrer titulaires dans l’équipe. Après, on peut se projeter et se poser des questions. Hakimi dans une défense à quatre, je m’interroge, même si je l’adore et je te trouve fantastique avec le ballon. Est-ce qu’il tiendra en Ligue des champions ? Je ne suis pas sûr. On sait que Mbappé, Neymar et Messi ne seront jamais les plus grands défenseurs du monde. Tu peux avoir un petit doute sur la qualité défensive de cette équipe. » A-t-il déclaré sur le plateau de « l’Equipe du Soir. »