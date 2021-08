Blessé depuis plusieurs semaines et notamment après son retour de l’Euro 2020 avec l’Equipe de France, Lucas Hernandez va pouvoir être en mesure de retrouver les terrains avec son club.

Bonne nouvelle annoncé par le champion d’Allemagne en titre, le Bayern Munich qui précise que Lucas Hernandez est sur le chemin du retour. Après une opération au niveau du genou, il va retrouver la compétition prochainement et pourquoi pas dès ce week-end lors de la réception du FC Cologne ce dimanche. « Il doit se rattraper un peu physiquement. Je déteste faire des prédictions. Bien sûr, nous serions heureux qu’il revienne le plus vite possible, mais il a aussi besoin de temps, » a prévenu le coach allemand devant les médias avant de le match de Supercoupe d’Allemagne ce soir face au Borussia Dortmund.