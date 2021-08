D’après les informations relayées dans son édition du jour par AS, le Real Madrid aurait un plan clair pour arracher Kylian Mbappé des griffes du Paris Saint-Germain : faire une offre le 30 août. Le club espagnol voudrait en effet attendre la fin du mois pour mettre en marche son plan, et attaquer le PSG au sujet de l’attaquant français. Le Real Madrid ne voudrait pas gêner le joueur dans ses performances, jusqu’au match de Reims, le 29 août, mais compte faire une offre estimée entre 130 et 170 millions d’euros dès le lendemain, au début de la trêve internationale et à 48 heures de la fin du mercato. Kylian Mbappé est d’ailleurs en position de force dans le dossier, en étant à un an de la fin de son contrat. Le PSG doit envisager la possibilité de le vendre lors de ce mercato, sous peine de le perdre gratuitement dans une année. Le club de la capitale française n’a pas réellement besoin d’argent, mais faire entrer au moins 130 millions d’euros dans les caisses pourrait l’aider à montrer patte blanche dans l’optique d’équilibrer ses comptes après les arrivées de ce mercato. En ce début de saison, Kylian Mbappé est efficace en L1 avec le PSG (1 but et 2 passes décisives en 3 rencontres). – Source: Topmercato.com – Article: https://www.topmercato.com/283992-psg-le-real-madrid-aurait-un-plan-pour-mbappe/