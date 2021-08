Sifan Hassan s’est adjugé le titre sur 5000 m ce vendredi soir lors du meeting de Eugene aux Etats-Unis.

La double championne olympique néerlandaise a remporté sa course avec un chrono de 14 min 27 sec 89 loin devant les Ethiopiennes Senbere Teferi, deuxième en 14 min 42 sec 25, et Fantu Worku en 14 min 42 sec 85, lors de la première soirée du meeting comptant pour la Ligue de Diamant. Double championne olympique récemment à Tokyo, elle n’a cependant pas inquiéter pour le record du monde et confirme son excellente forme du moment.