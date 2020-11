Est-ce la dernière saison de Thomas Tuchel sur le banc du Paris Saint-Germain ? Sauf grosse surprise cette question devrait rapidement trouver une réponse claire.

Le coach allemand semble vivre ses derniers mois sur le banc parisien et Daniel Riolo ne serait absolument pas contre un départ. Pour Daniel Riolo, spécialiste « RMC » il est grand temps de changer et prendre un nouvel entraîneur pour le club de la capitale. « Prenons par exemple le meilleur joueur de cette équipe, Neymar, prenons une photo de lui aujourd’hui et il y a deux ans ce n’est pas normal. Un joueur de haut niveau ne peut pas changer physiquement, même le visage, en deux ans comme ça. Je suis pour un changement d’entraîneur. » Explique-t-il.

Avant de conclure : « En cours de saison, comme ça, je tenterais un Thiago Motta car je pense qu’il aurait l’autorité. Si ce n’est pas lui, je pense que Mauricio Pochettino serait bien pour le PSG. Je sais qu’il a envie de venir et il fait bien jouer ses équipes, alors pourquoi pas. »