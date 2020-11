De retour à l’Astroballe pour l’EuroLeague après quelques semaines de repos suite au coronavirus, l’ASVEL a coulé hier soir contre l’Etoile Rouge de Belgrade avec une lourde défaite 89 à 68 sur son parquet.

Un match, une défaite et une attitude qui agace au plus au point le coach villeurbannais TJ Parker. Après le match, il est revenus sur cette déroute et en veut à son groupe qui a manqué de beaucoup de choses.

« 89 points encaissés, aucun combat, aucune bagarre, nos adversaires ont voulu tout plus que nous. Cela a commencé en première mi-temps. Il faut se battre et nous ne l’avons pas fait. C’est un problème d’envie. Cela ne me dérange pas de perdre mais quand on ne donne pas tout, je ne suis pas d’accord. On n’existera pas ainsi en Euroligue. » Explique le frère de Tony Parker (propriétaire ASVEL) après la défaite. Il attend une vraie réaction dès ce vendredi à 20 h 45 pour la réception des Russes du Zenit Saint-Pétersbourg.