Pour le moment en échec au FC Barcelone Antoine Griezmann commence petit à petit à retrouver le sourire. Malgré tout, les dernières déclarations de son entourage ne devrait pas lui faciliter la tâche.

Hier soir après la défaite 2-0 de l’Equipe de France contre la Finlande au Stade de France, « M6 » a diffusé un documentaire exclusif retraçant la carrière d’Antoine Griezmann. Interrogé dans ce reportage exclusif, l’oncle de Grizou a lâché une petite bombe sur la situation de son neveu au FC Barcelone et se montre plutôt critique envers l’institution blaugrana.

« J’étais persuadé qu’Antoine n’allait pas réussir les six premiers mois à Barcelone, mais je ne m’attendais pas à ce que ça dure un an quand même. En plus avec Messi autour… Je sais ce qu’il se passe à l’intérieur, donc ce n’est pas facile. Il y a des choses qu’on ne peut pas dire encore. Mais ça ne travaille pas assez. En gros à Barcelone, ça ne travaille pas. Les entraînements sont faits d’une façon à faire plaisir à certaines personnes. Il est évident que derrière, si ça ne travaille pas… Antoine a besoin de travailler… Certaines personnes n’ont pas besoin de beaucoup d’efforts pour être bons, et Antoine c’est le contraire. Il a besoin de beaucoup d’efforts pour être bon. » De quoi mettre le feu aux poudres avant le retour du joueur en Catalogne à la fin de la trêve internationale.