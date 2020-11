Rien ne va plus à Nice. Huitièmes en Ligue 1, troisièmes de leur poule en Ligue Europa, les Aiglons sont à l’arrêt après une défaite dans le derby contre Monaco. Après le match ce week-end, Patrick Vieira n’a pas caché sa déception.

À Nice ça va mal. Quelques jours après le Slavia Prague en Ligue Europa, Nice a encore échoué. Sur leur pelouse, les Aiglons recevaient Monaco ce dimanche. Le tout pour une victoire net, non pas dans le résultat, 1-2, mais dans le jeu pour les hommes du rochet. Dominé outrageusement, Nice aurait même pu prendre une valise sans les quelques interventions de grande classe de Walter Benitez.

Après le match, Patrick Vieira, le coach du Gym, n’a pas caché sa détresse. « C’est une grosse déception et une frustration. Nous sommes passés à côté de ce qu’on voulait mettre en place. On a vu dans notre entame un manque d’agressivité. On l’a de nouveau ressenti. On doit travailler tous là-dessus. Le plan de jeu préparé ? Cela n’a pas d’importance. Sur le terrain, il faut de la conviction. Nous avons été battus par une équipe qui nous a été supérieure. Cela ne remet pas en cause ce que nous travaillons depuis la reprise. Nous ne sommes pas la meilleure équipe mais nous sommes loin d’être la plus mauvaise. »