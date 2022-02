Pour le coach argentin, le PSG ne sera pas favori demain soir (21h) contre le Real Madrid.

De passage en conférence ce lundi, à la veille du huitième de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid, Mauricio Pochettino a fait le point sur les chances de son PSG.

« Je ne crois pas qu’il y ait plus de pression d’un côté ou de l’autre. On respecte le Real Madrid comme l’un des plus grands clubs du monde. Ils ont 13 Ligue des champions. Cela parle à tout le monde. C’est dû à une force interne très grande du comme club, pas seulement aux joueurs ou aux entraîneurs. Il n’y a pas de favori. C’est une rencontre qui pourrait être une finale de Ligue des champions. Le PSG espère ce titre depuis 50 ans. Nous sommes les aspirants. Après tout ce qu’a fait le club l’été dernier, on continue de l’être. On n’avancera pas en victime face au Real Madrid. Le plus important, Marquinhos l’a dit : il faut garder les idées claires. On doit tous être convaincu que le plan mis en place est le meilleur pour gagner. C’est ça, la clé. »