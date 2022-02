Belle opération des Bastiais, qui s’imposent 4-2 sur la pelouse du Havre après avoir été menés 2-0.

Rapidement menés au score après deux penaltys transformés par Himad Abdelli (9′) et Matthis Abline (17′), les Corses ne vont rien lâcher. En première mi-temps, Christophe Vincent (24′) et Kévin Schur (29′) vont permettre à Bastia de revenir à 2-2. Au retour des vestiaires les visiteurs, récemment éliminés de la Coupe de France par Nantes, vont même prendre l’avantage pour la première fois de la soirée grâce à un but signé Frank Magri (56′). En fin de match, Bastia va enterrer les espoirs du Havre avec un quatrième but d’Antony Robic (90′ +4).

Une victoire 4 à 2 qui fait du bien au moral des Corses, désormais 15e de Ligue 2 avec quatre longueurs d’avance sur la zone de relégation.