Sur le fil, Pascal Martinot-Lagarde a laissé la première place à l’Américain Jarret Eaton ce soir sur 60 m haies.

Bilan mitigé pour Pascal Martinot-Lagarde ce soir au meeting indoor de Val-de-Reuil. Malgré une haie touchée, le Français a égalé son meilleur chrono de l’hiver avec une course en 7″51. Il termine deuxième du 60 m, devancé d’un petit centième par l’Américain Jarret Eaton (7″50). 4e de la finale avec un chrono en 7″62, Aurel Manga avait assuré les minima pour Belgrade en série avec 7″61.

Dans les autres épreuves de la soirée, l’Ougandaise Halimah Nakaayi a survolé le 800 m en 1’59 »55, son record en salle et le meilleur temps de l’hiver sur la distance. Elle a relégué l’Éthiopienne Tigist Girma (2’01″68) à plus de deux secondes et Noélie Yarigo (2’02″39, 4e) réalise la meilleure performance française.

Chez les hommes, le Britannique Elliot Giles a dominé le 1 500 m en 3’40″24. Il devance l’Algérien Salim Keddar (3’40″85) et le Français Jimmy Gressier, qui s’est faufilé à la 3e place en serrant les dents (3’40″94). À noter également les 6″89 de Kévin Mayer en séries du 60 m. Le décathlonien a ensuite passé la barre des 2 m au saut en hauteur.