Demain soir (21h) face au Real Madrid, Marquinhos attend du « grand Messi ».

De passage en conférence de presse ce lundi, à un jour du choc face au Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions, Marquinhos en a profité pour évoquer le cas Lionel Messi. Loin de son meilleur niveau depuis son transfert au PSG, l’Argentin garde évidemment la confiance de son capitaine.

« Qu’il fasse un bon match ! Moi, j’espère voir un grand joueur, un joueur qui sera décisif, performant, qui aidera l’équipe à l’emporter. On attend tous d’un grand Monsieur comme Messi qu’il fasse un grand match. On va l’aider pour le mettre en confiance. Il l‘est de plus en plus. Mais il a eu beaucoup de changements à gérer dans sa vie. Maintenant, il est tranquille, s’habitue à la France, à la Ligue 1, au PSG… J’espère qu’il va faire un grand match. »