Face aux médias, Karim Benzema a donné des nouvelles rassurantes concernant sa blessure.

De passage en conférence de presse ce lundi, Karim Benzema en a profité pour évoquer son état de santé à un peu plus de 24 heures du choc des huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain. Blessé depuis fin janvier, le Français attend la séance de ce lundi soir avant de décider s’il peut commencer le match contre le PSG.

« Oui, c’est vrai, beaucoup d’heures de travail. Je me sens beaucoup mieux. On verra après l’entraînement (ce lundi soir) si je peux jouer demain (mardi). C’est clair, je me sens bien mais il faut que j’aie plus de sensations pour savoir si je peux jouer demain. Dans la tête, je suis à 100 %, ce qui est très important. J’ai bien récupéré. Il faut que je prenne mes marques à l’entraînement et on décidera après. »