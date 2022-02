Malgré la courte victoire de l’OM face à Metz (2-1), Bamba Dieng est pleinement satisfait de sa performance.

Récemment sacré champion d’Afrique avec le Sénégal, Bamba Dieng retrouvait hier soir les terrains de Ligue 1 avec l’Olympique de Marseille. Titularisé d’entrée de jeu, l’attaquant de 21 ans estime avoir rempli son rôle, comme il l’a confié en fin de rencontre au micro d’Amazon Prime Vidéo.

« Oui, on est très content parce que c’était un match important, explique l’attaquant. Et Dieu merci, on a gagné ce match ! C’était le plus important. Cette CAN nous a permis aussi de bien se préparer. Je suis revenu, le coach m’a fait confiance et m’a fait jouer, donc, je suis satisfait. Ça fait du bien à toute l’équipe. On a compris la tactique de Sampaoli car on travaille ça à l’entraînement. On sait comment jouer, c’est pour ça qu’on fait ce qu’il faut sur le terrain. Ma mission était de rester sur le côté et de prendre les espaces. Je pense que j’ai bien géré et la victoire est là. »