Après avoir fait ses adieux au Real Madrid, Sergio Ramos pourrait renforcer le PSG.

Selon Foot Mercato, l’international espagnol de 35 ans cherche une maison à Paris. Un signal de plus que les discussions avancent entre les deux parties.

Puis la présence de ses anciens coéquipiers Keylor Navas et Di Maria dans la capitale française et des Espagnols comme Pablo Sarabia, Ander Herrera, Sergio Rico e Bernat pourrait faire encore plus pencher la balance.