Capitaine de l’Equipe de France, Hugo Lloris n’en veut pas à Kylian Mbappé après l’élimination aux tirs aux buts face à la Suisse hier soir.

Après la rencontre au micro de beIN Sports, Hugo Lloris a évoqué la détresse de Kylian Mbappé : « il savait que dans le foot on gagne ensemble et on perd ensemble. On est tout coupable à ce stade. C’est douloureux surtout aux penalties. On s’est battu malgré les blessures et l’adversité. Il n’y a pas d’excuses à se chercher et il faut saluer les Suisses. » Voilà un vrai discours de capitaine qui devrait redonner le moral à Kylian Mbappé qui aura d’autres occasion de se montrer et aider l’Equipe de France.