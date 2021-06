Christophe Galtier est le tout nouvel entraîneur de l’OGC Nice. Ce lundi soir, les Aiglons ont annoncé l’arrivée de celui qui arrive auréolé du titre de champion de France avec le LOSC.

Quelques minutes après sa présentation, il a livré ses premiers mots et confirme son envie et sa volonté de rejoindre le GYM et son projet hyper ambitieux. « J’ai pris ma décision. J’ai informé mon président, Olivier Létang, après l’avoir beaucoup écouté ce matin, que j’allais quitter le LOSC. Ou que j’arrêtais avec le LOSC, je ne sais pas trop quel terme il faut employer. J’ai tout simplement l’intime conviction que j’ai fait mon temps ici. Je ne veux pas tomber dans une routine, dans quelque chose de classique, comme je l’ai connu à un certain moment à Saint-Étienne. » A-t-il précisé.