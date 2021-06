Le consultant Jérôme Rothen est revenu sur l’histoire et les propos d’Olivier Giroud en fin de match face à la Bulgarie. Il a aussi et surtout pointé du doigt Kylian Mbappé.

« Pour moi, c’est à Mbappé de faire un peu plus d’efforts quand Giroud est là, et de s’adapter aussi. Ca reste un des nos meilleurs joueurs. Et Olivier Giroud, il est vraiment dans sa bulle, on n’est pas surpris quand on le voit jouer, on sait ce qu’il va amener. Il va faire beaucoup de déviations, du jeu dos au but, et être un tueur quand il a un ballon qui traine devant le but. Donc Kylian doit s’améliorer dans sa relation, » a prévenu Rothen sur RMC.