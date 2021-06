L’avenir de Raphaël Varane est plus flou que jamais. L’international français est en fin de contrat en juin 2022 avec le Real Madrid. Une situation qui ne satisfait pas les dirigeants madrilènes qui veulent prolonger leur taulier en défense central mais le Français a, jusqu’ici, refusé toutes les approches du Real Madrid.

A la recherche de liquidités expresses, le Real Madrid devrait se séparer cet été de Raphaël Varane. Une information dévoilée par la presse espagnole AS qui indique que le défenseur central a refusé toutes les offres de prolongation faites par les dirigeants madrilènes. Lors des premières tentatives de négociation, les agents du Français n’ont pas répondu aux propositions de Madrid. Plus tard, ils l’ont fait, demandant une augmentation de salaire substantielle qui ne correspondait pas aux attentes de Florentino Perez.

Le contrat actuel de Raphaël Varane se termine dans un peu plus d’un an et le Real Madrid sait donc que c’est la dernière chance d’obtenir une belle somme de son protégé. Estimé à 70 millions d’euros, sa vente allégerait les comptes madrilènes, très touchés par la pandémie de Coronavirus.