Déception dans le clan français ce samedi au Championnats du monde de judo. Les Françaises Julia Tolofua et Léa Fontaine n’ont pas réussi à valider leur billet pour les Jeux Olympiques de Tokyo.

Julia Tolofue tombe en quart de finale et devra tout de même passer par la case repêchage lors des Mondiaux qui se disputent actuellement à Budapest en Hongrie. Elle peut encore espérer pour la médaille de bronze, tandis que l’autre tricolore engagée, Léa Fontaine n’ira pas plus loin. Dans la catégorie des +78 kg, elle s’incline face à la Brésilienne Beatriz Souza, 7e mondiale et deux fois championne panaméricaine. Déception pour les deux femmes qui ne se qualifient pas pour les Jeux Olympiques de Tokyo qui auront lieu cet été.