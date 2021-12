Journaliste de « France Bleu Paris », Stéphane Bitton suit toujours de près le Paris Saint-Germain et il est revenu sur le match nul et vierge du club de la capitale hier soir en Ligue 1 face à Nice.

« Comme tout le monde, je me suis ennuyé en regardant ce PSG / Nice. Encore un match qui ne fera pas la promotion de la Ligue 1, on rappelle quand même que ce match opposait le leader du championnat à son troisième. Alors c’est vrai, Paris est presque champion d’automne et il faudrait un miracle pour que les Parisiens ne le soient pas, mais c’est un titre honorifique. Ça fait plaisir à tout le monde mais tout le monde s’en fout aussi. C’est vrai que quand vous alignez Danilo Pereira, Gana Gueye et Dina Ebimbe au milieu de terrain, en l’absence de Neymar et Verratti, la créativité en prend forcement un coup. Il était écrit que ça allait être la semaine des premières pour le PSG. » Explique-t-il.

Avant de faire un constat accablant : « Pour la première fois, un joueur du PSG a reçu le Ballon d’Or. Pour la première fois, le PSG n’a pas gagné au Parc des Princes cette saison. Pour la première fois, le PSG n’a pas marqué de but au Parc cette saison, et ça c’est quand même problématique. Paris stagne et ne progresse pas. Et quand Paris ne progresse pas, il régresse et quelque part c’est ça qui est peut-être le plus inquiétant, Pochettino n’y arrive pas. »