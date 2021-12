Véritable révélation à l’AS Monaco lors de la saison du titre monégasque en 2017, Bernardo Silva n’a cessé de progresser depuis son arrivée à Manchester City. Assez pour être considéré aujourd’hui comme le meilleur joueur de Premier League.

Ce mercredi 1er décembre, Manchester City a délivré une magnifique performance en s’imposant contre Aston Villa, (2-1). Une quatrième victoire consécutive pour les hommes de Pep Guardiola qui se placent désormais en position de dauphin de Chelsea. A l’issue de la rencontre, l’entraîneur espagnol a tenu a salué la performance des siens tout en ciblant particulièrement l’un de ses joueurs. Pour lui, Bernardo Silva est l’actuel meilleur joueur de Premier League.

« Il a marqué un but fantastique. La finition était incroyable face à un très bon gardien. Il a des qualités spéciales et il peut faire ce qu’il veut. Quand un joueur à ce talent, ça dépend de lui. C’est un joueur d’un autre niveau. […] Bernardo Silva était le meilleur joueur du championnat il y a deux ou trois saisons et c’est le meilleur en ce moment. Il faut regarder les cassettes d’il y a trois ans, quand nous avions 98 points, et vous voyez le joueur qu’il est maintenant« , a déclaré Pep Guardiola dans des propos relayés par The Times.