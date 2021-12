Bientôt libre de la prison dorée que représente le Borussia Dortmund grâce à une future clause libératoire à 75M€, Erling Braut Haaland aura l’embarras du choix. Sur sa piste, Manchester United est prêt à débourser 118M€ pour s’assurer de l’avoir dans ses rangs.

Un nom risque de retentir de façon quotidienne lors du prochain mercato estival, celui de Erling Braut Haaland. Courtisé par les plus grandes écuries européennes, le Norvégien et son agent, Mino Raiola, auront l’embarras du choix quant à sa prochaine destination. Auteur de 14 buts en 11 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, il ne cesse d’affoler les compteurs ainsi que les convoitises. Très intéressé par son profil, Manchester United s’apprêterait à formuler une offre démentielle de 118 millions d’euros pour s’attacher ses services.



Une information sortie par la presse allemande, Bild, qui indique que l’arrivée de Ralf Rangnick pourrait être décisive dans ce dossier. Désormais entraîneur par intérim et directeur sportif des Reds Devils, le technicien allemand pourrait bien tout faire basculer alors qu’il entretient d’excellentes relations avec Erling Braut Haaland et son entourage. Les deux hommes s’étant déjà côtoyés au RB Salzburg. Convaincu que cette opération va aboutir, les dirigeants mancuniens sont prêts à tout, même à faire les plus grandes folies.