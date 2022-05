L’entraîneur du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino vit peut-être ses dernières semaines sur le banc du Paris Saint-Germain. Champion de France avec le PSG il y a quelques jours, il a rendu un très bel hommage à notre championnat, notre Ligue 1.

« Nous sommes dans le pays champion du monde et parfois, en parlant du championnat français, on le minimise alors qu’il faut lui accorder beaucoup de crédit. La France est une pépinière de joueurs incroyables. L’équipe nationale obtient de grands résultats. Il y a de grands entraîneurs comme Didier Deschamps et de nombreux joueurs français jouent dans le monde entier. » Explique-t-il au cours d’un entretien accordé à ‘Europe 1.’

Avant de défendre comme il se doit le football français : « Je pense que le football français est sous-estimé. Quand vous travaillez ici, vous vous rendez compte que c’est un football agressif, un football dynamique, un football très physique. La France est l’un des principaux pays qui alimente les grands championnats. Le championnat français a un niveau très élevé. » A conclu le coach sud-américain. Rappelons que le PSG est déjà champion de France et doit encore jouer trois rencontres avec la réception de Troyes, le déplacement à Montpellier avant d’accueillir le FC Metz pour la 38e journée de Ligue 1.