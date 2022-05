De nouveau battus ce dimanche après-midi en Ligue 1 par l’OGC Nice, les Girondins de Bordeaux vont tout droit en Ligue 2 en compagnie du FC Metz. Le club au scapulaire n’y arrive pas et son président Gérard Lopez a tenu à faire passer un message clair. Il ne quittera pas ses fonctions même si l’équipe descend en Ligue 2 la saison prochaine.

Après le nouveau revers de club au scapulaire ce dimanche, le président s’est montré très clair concernant l’avenir des Girondins et il ne veut pas quitter le navire, même en Ligue 2. “C’est triste de se dire que ce club pourrait descendre, mais si jamais c’est le cas je serai là. Maintenant l’objectif, c’est de se maintenir, ça ne peut pas être un autre. On doit continuer à bosser pour faire revenir Bordeaux là où ce club doit être. » A indiqué l’ancien patron du LOSC qui envisage plus que jamais une descente en Ligue 2 en toute fin de saison. À trois matchs de la fin, Bordeaux se retrouve avant-dernier du championnat avec 27 points et possède un retard de quatre longueurs sur l’AS Saint-Etienne, 18e. Il reste trois matchs à disputer face à Angers, Lorient et le Stade Brestois.