Champion de France avec le Paris Saint-Germain samedi dernier après le match nul contre le RC Lens au Parc des Princes, Mauricio Pochettino devrat faire sa valise dans les prochaines semaines. L’Argentin devrait être remplacé par un grand nom et aujourd’hui après Zinedine Zidane et Antonio Conte, une troisième possibilité existe et elle se se nomme Joachim Low.

Outre les noms de Conte et Zidane, c’est celui de l’ancien sélectionneur de l’Allemagne qui circule dans les coursives du Parc des Princes. D’après les informations du journaliste français qui travaille pour ‘Goal France’, Marc Mechenoua, le club de la capitale pense à celui qui a mené les Allemands au titre de champion du monde en 2014. Selon notre confrère, l’entourage de l’émir du Qatar a bien pris des renseignements sur la situation de Joachim Low qui est à ce jour sans club et a très envie d’entraîner à nouveau.

La direction pourrait donc vouloir miser sur le profil de l’Allemand de 62 ans qui n’a plus entraîné un club depuis la saison 2003 / 2004 et il reste sur 4 échecs à Karlsruher SC, Adanaspor, FC Tirol Innsbruck et Austria Vienne. Pour l’heure, aucune discussion n’a été entamée avec le natif de Schönau im Schwarzwald et les noms d’Antonio Conte et Zinedine Zidane sont toujours d’actualité. Affaire à suivre…