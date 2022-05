Défaite 3 buts à 0 de l’Olympique de Marseille face à son rival lyonnais ce dimanche soir dans le match de clôture de la 35e journée du championnat de France. Un match entaché par les performances de l’arbitre de la rencontre Anthony Gautier, ce qui énerve au plus haut point les Phocéens.

Après Jorge Sampaoli et Pablo Longoria, c’est au tour de Jacques Cardoze de crier au scandale et dénoncer la mauvaise performance de l’arbitre de l’Olympico. « Beaucoup de décisions défavorables contre nous ce soir. Et jamais de consultation de la VAR : Penalty non sifflé? Hors jeu? Faute sur Paul Lopez ? Ces traitements inégaux d’un match à l’autre ne peuvent que nourrir la frustration et l’incompréhension. » A publié sur son compte Twitter celui qui gère la communication au sein du club marseillais.

Un discours inaudible car l’OM n’a pas forcément fait le nécessaire pour l’emporter contre une équipe lyonnais loin d’être géniale mais très efficace devant le but en deuxième mi-temps. Marseille devra se rattraper dès jeudi soir avec la réception du Feyenoord Rotterdam en demi-finale retour de la Ligue Europa Conférence. Sampaoli et ses hommes ont concédé la défaite 3 buts à 2 au match aller.