Joueur du RB Leipzig, Angeliño rend un bel hommage à Neymar qu’il considère comme un véritable crack quand il est à son meilleur niveau, notamment en terme de physique.

Le joueur de 23 ans qui évolue au RB Leipzig est fin prêt pour affronter le Paris Saint-Germain mardi soir en Ligue des Champions. Il se méfie de l’équipe parisienne et surtout de Neymar qu’il considère comme un joueur de très très haut niveau.

« Neymar. Ce qu’il a fait lors du match de Ligue des Champions que nous avons joué au Portugal contre eux nous a tous épatés. Ce joueur est à un autre niveau. Ce jour-là, j’ai été impressionné par la capacité d’un joueur à changer tout ce qui se passe dans un match. Au Portugal, nous ne savions pas comment l’empêcher de recevoir et de ne pas contrôler le match. Il n’y avait aucun moyen. C’est celui qui m’a le plus impressionné. Et heureusement qu’on n’a pas joué côte à côte, Dieu merci ». Espérons que la star du PSG soit au rendez-vous mardi soir en Ligue des Champions…