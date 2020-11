Entraîneur du Stade Rennais, Julien Stéphan est revenu sur la défaite en Ligue 1 hier soir 1-0 face aux Girondins de Bordeaux.

Le coach français est un peu inquiet après la nouvelle défaite de ses joueurs à domicile face aux Bordelais. Julien Stéphan commence à se poser des questions avant d’affronter les Blues de Chelsea mardi soir en Ligue des Champions sur la pelouse du Roazhon Park. « C’est un match insuffisant, décevant dans beaucoup de domaines. Il y a une trop grande différence entre l’impression collective du début de saison et ce qu’on produit en ce moment. On n’a pas eu non plus la réussite en notre faveur, mais quand ça se répète, ce n’est pas le fruit du hasard. Il y a un manque de maturité, de caractère aussi. J’avais changé des choses, mis deux attaquants… » Explique-t-il en conférence de presse.

Avant de terminer : « J’espérais pouvoir créer davantage de danger. Mais il nous faut plusieurs occasions avant d’être dangereux, alors qu’eux ont eu une demi-occasion et ça a suffi. Je suis un peu inquiet, forcément. Je ne suis pas abattu non plus parce qu’on a la force pour trouver les solutions. Sans force collective, on est encore moins qu’une équipe lambda, on a été médiocres. »