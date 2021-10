Mauricio Pochettino a livré son analyse après le match et la victoire ce vendredi soir en Ligue 1 sur le score de 2 buts à 1 contre le LOSC.

Si le match n’a pas été parfait, il retient tout de même le caractère de son groupe et la réaction pour arracher la victoire en fin de rencontre. « Oui, je crois que ce n’est pas un hasard que l’équipe réponde de cette façon devant l’adversité. Cela montre la mentalité, le caractère. On veut gagner de la meilleure façon, on souffre, mais l’équipe fait ce qu’elle a à faire dans les moments où elle en a besoin. Ça ne peut pas être une coïncidence qu’on ait gagné dix matches sur douze de championnat. Je suis content de la mentalité de l’équipe. »