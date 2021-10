Auteur d’une magnifique victoire face à Deontay Wilder il y a quelques semaines dans la défense de son titre des poids lourds, Tyson Fury pourrait arrêter sa carrière dans deux ans. C’est en tout cas le souhait de sa femme.

« Je pense simplement qu’après deux ou trois ans de plus, Tyson devrait raccrocher les gants et s’arrêter là » a déclaré Paris Fury la femme de Tyson Fury dans une interview à TalkSport. Une sortie médiatique étonnante car Tyson Fury, 33 ans, a pour objectif d’unifier les ceintures des poids lourds. A l’origine un combat était prévu entre le Gipsy King et Anthony Joshua mais la récente défaite du britannique face à Oleksandr Usyk change tous les plans. Tyson Fury cherchera donc à effectuer ce combat le plus tôt possible car sa femme admet qu’elle « n’aimerait pas qu’il continue » jusqu’à la quarantaine comme un Wladimir Klitschko.