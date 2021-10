De nouveau blessé avec le Paris Saint-Germain, Marco Verratti ne fait que se reposer, bien au contraire.

L’international italien a publié une photo avec sa compagne, la mannequin française Jessica Aidi et des amis verre à la main en train de faire une soirée déguisée à l’approche d’Halloween qui aura lieu ce dimanche soir. Le joueur du PSG semble très heureux et on espère le voir rapidement sur les terrains du championnat de France avec le même smile.