Pour le moment, l’attaquant Kylian Mbappé (22 ans) n’a toujours pas prolongé son contrat avec le PSG, dont le bail expire en juin 2022. Mauricio Pochettino souhaite conserver l’international français dans son équipe.

« Quel entraîneur ne voudrait pas de Kylian dans son équipe ? Ce que les joueurs apprécient le plus, c’est l’authenticité. Etablir une relation vraie, pas fictive. (…) Tous les joueurs, et dans ce cas Kylian, qui ont pour plan de prolonger avec notre équipe doivent nous voir comme un staff technique qui est comme ça, qui l’a toujours été, et qui va continuer à l’être », a indiqué le technicien du PSG dans un entretien accordé au Canal Football Club.