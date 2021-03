L’entraîneur nantais, Antoine Kombouaré, a souhaité saluer la victoire de ses joueurs, après la victoire sur la pelouse du PSG (1-2), dimanche soir en clôture de la 29ème journée de Ligue 1.

“Les joueurs n’ont pas eu peur. Le week-end dernier, quand on perd contre Reims (1-2) à domicile, tout le monde était battu. On avait perdu contre le cours du jeu, mais j’avais vu des choses très intéressantes. J’ai dit aux joueurs de s’appuyer là-dessus. On a été souvent dominés, pressés sur notre but. Alban (Lafont) a fait des arrêts importants pour nous maintenir dans le match. Ce sont trois ponts inespérés. Maintenant il faut les valider contre Lorient”, a indiqué le coach de Nantes.

Avant de poursuivre : “Les réponses, je les aurai le week-end prochain. Ce sont trois points très importants mais il en reste 27 en jeu. Ça demande toujours confirmation toujours. J’ai prévenu les joueurs que ça (le maintien) peut se jouer à la dernière journée.”