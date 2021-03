Après sept matchs sans victoire en championnat, Bordeaux a dominé Dijon (3-1), lors de la 29e journée de Ligue 1. Jean-Louis Gasset était très satisfait du visage affiché par son équipe dans cette rencontre.

« Nous avons livré une première heure parfaite. Nous étions bien en bloc. Nous avons été efficaces. Nous avons eu beaucoup de balles de but et nous en avons marqué trois, le deuxième juste avant la mi-temps qui nous fait beaucoup de bien et le troisième au bon moment. J’espère que c’est un déclic pour le côté offensif. (…) Quand on réussit un tel match, on se dit que l’on peut faire mieux sur la fin car il y a eu des fautes de concentration et techniques aberrantes », a indiqué le coach des Girondins juste après la rencontre.