Hier soir, le Paris Saint-Germain a remporté son deuxième match de Ligue des champions face à Manchester City sur le score de 2 buts à 0. Un match qui a même permis à Lionel Messi d’inscrire son tout premier but sous ses nouvelles couleurs.

L’occasion pour son entraîneur Mauricio Pochettino de célébrer ce but avec beaucoup de joies. Et ce dernier s’est lâché tout comme le public après la réalisation de la Pulga. Il s’en explique. « Pendant de nombreuses années, on a vu Messi marquer des buts toujours contre nous. Le premier but pour nous, pour mon équipe, je devais le célébrer. Je suis désolé. Le regarder pendant vingt ans marquer des buts dans l’équipe d’en face, parfois prendre ses buts. Mais là, le premier qu’il marque pour nous, nous sommes dans la même équipe. Je suis très content d’être ici pour le premier but de Leo. C’est un joueur de grande classe, je ne vais rien dire de nouveau. » Explique-t-il après le match.