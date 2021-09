Ce soir Manchester United reçoit le club espagnol de Villarreal pour le compte de la deuxième journée de la Ligue des champions. L’occasion pour Raphaël Varane de se confier et expliquer la raison qui l’a poussé à quitter le Real pour Man United au mercato.

« Ça a été une longue réflexion. J’ai dû y réfléchir longuement et la décision ne s’est pas prise du jour au lendemain. Bien sûr, je voulais quitter le club avec le sentiment d’avoir tout donné. Et je voulais un autre défi pour me tester et vivre d’autres émotions. Je ne cherchais pas un défi meilleur ou pire, juste quelque chose de différent. Et jouer dans un championnat comme la Premier League, c’est très incroyable. J’y ai donc beaucoup réfléchi et j’ai pris ma décision calmement. » A confié le champion du monde présent en conférence de presse il y a quelques heures.