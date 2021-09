Jorge Sampaoli était en conférence de presse ce mercredi midi avant le match d’Europa League entre l’Olympique de Marseille et le Galatasaray Istanbul.

L’entraîneur argentin a répondu aux différentes questions des médias et a annoncé une très bonne nouvelle. Arkadiusz Milik est bel et bien de retour et il devrait faire partie du groupe marseillais pour le match de demain. Il précise « qu’il est à la disposition » du club pour défier la formation turque. Auteur de 10 buts en 16 matchs toutes compétitions confondues durant la seconde partie de l’exercice 2020-2021, Arkadiusz Milik n’a plus joué depuis le 23 mai dernier contre le FC Metz (1-1, 38e journée de Ligue 1).