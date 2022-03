Trois jours après l’élimination en huitième de finale de la Ligue des champions, Mauricio Pochettino, entraineur du Paris Saint-Germain, était conférence de presse, à la veille de recevoir les Girondins de Bordeaux, pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Face aux médias, l’entraineur a confié avoir la « rage » après cette nouvelle désillusion européenne.

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain a été éliminé dès les huitièmes de finale de la ligue des champions après sa défaite, 3-1, sur la pelouse du Real Madrid. Trois jours après cette débâcle, Mauricio Pochettino, entraineur du club de la capitale, était en conférence de presse à la veille de recevoir les Girondins de Bordeaux, lanterne rouge du championnat, pour le compte de la 28e journée de Ligue 1, était particulièrement attristé par cette élimination mais demande à ses rieurs de relever la tête pour aller remporter le dixième titre de champion du PSG.

« C’est l’ensemble de l’équipe qui est touchée par cette déception, il faut retrouver de la motivation pour gagner le championnat, ça doit être une motivation pour aller de l’avant. Il faut avoir cette responsabilité pour les matchs à venir. Comment je me sens ? Pas bien. Quand on analyse l’élimination, on a été bien chez nous et 60 minutes chez eux. Je vis ça mal, je ne me sens pas bien, j’ai de la rage, j’exprime un mal-être. Difficile de dormir la nuit. Mais il y a la responsabilité de penser au championnat. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas fort. Il faut retrouver la motivation, on a une responsabilité en portant ce maillot. C’est important d’aller chercher cette envie dès dimanche. Même si une victoire demain ne serait pas une consolation par rapport à Madrid. Il y aura des jeunes dans le groupe demain, mais c’est aussi important que les autres joueurs puissent exprimer leur frustration sur le terrain », a confié l’argentin face à la presse.

Pour « sauver » sa saison, le Paris Saint-Germain, largement en tête du classement en Ligue 1, devra aller remporter le titre le plus rapidement possible. Ça commence dès dimanche à 13h, sur la pelouse du Parc des Princes, face à la lanterne rouge, les girondins de Bordeaux.