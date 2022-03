L’Olympique de Marseille cherche un nouveau gardien de buts, afin de préparer la succession de Steve Mandanda et venir apporter une nouvelle concurrence à Pau Lopez qui est toujours le portier numéro un depuis son arrivée en France.

Selon les éléments de « But football club », le club marseillais est plus que jamais décidé à convaincre le Fenerbahçe Istanbul de vendre son jeune gardien de 23 ans Altay Bayindir lors du prochain mercato estival. Natif de Bursa, ce jeune gardien mesure près de 1 m 98 et totalise 91 apparitions sous les couleurs stambouliotes pour 117 buts encaissés et 24 clean sheets. Notons que le LOSC est aussi sur les rangs et pourraient également faire une offre au cours de la prochaine fenêtre des transferts. Affaire à suivre…