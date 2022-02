🗣💬 "J'ai ressenti deux choses : la joie et la douleur. Juste après le but, Paredes m'a sauté dessus et j'ai cru qu'il m'avait cassé le nez"



🇦🇷 Du très bon Pochettino sur ce grand malade de Paredes. pic.twitter.com/j1GGWoAqA4