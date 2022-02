Xavi Hernández n’a pas caché sa colère de ne pas pouvoir être en Ligue des Champions en salle de presse , mais il a fait comprendre que sa motivation pour la Ligue Europa est maximale, surtout pour deux raisons.

Premièrement, parce que la gagner leur permettrait de se qualifier pour la Ligue des Champions pour la prochaine édition et, deuxièmement, parce que Barcelone n’a toujours pas ce titre dans son palmarès. L’entraîneur catalan a également dû faire face à des questions sur Messi, le PSG et Mbappé quelques heures après le triomphe de l’équipe de France contre le Real Madrid en Ligue des champions. « Critiquer Messi? C’est normal d’être à Paris et d’être Messi. Si les gens ne prennent que le penalty, c’est normal qu’il y ait des critiques. Je lui souhaite le meilleur. Pour moi, il sera toujours le meilleur du monde. »